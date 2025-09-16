16 Eylül 2025, Salı
Gazze’de yaralanan çocukların acı feryadı! Yürekleri parçalayan görüntüler
Katil İsrail Gazze'ye topyekün işgal başlattı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz son durumu aktardı.