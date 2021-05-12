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Gazze’de İsrail terörü sürüyor! Saldırılarda evi yıkılan eski Sağlık Bakanı Basem Naim A Haber’de: Güvenli diyebileceğimiz bir yer kalmadı

A Haber
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Giriş: 12.05.2021 12:19
Güncelleme:12.05.2021 12:37
Son dakika haberi... Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu. Tüm gelişmeleri dün İsrail tarafından evi yıkılan eski Sağlık Bakanı Basem Naim, A Haber canlı yayınında bağlanarak anlattı. Naim, "Bombalamaları durmaksızın devam ediyor ve Gazze’de artık ne yazık ki hiç kimse için güvenli diyebileceğimiz bir yer kalmadı." dedi.
Saldırılarda evi yıkılan eski bakan A Haberde SALDIRILARDA EVİ YIKILAN ESKİ BAKAN A HABER'DE
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