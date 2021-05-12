Gazze’de İsrail terörü sürüyor! Saldırılarda evi yıkılan eski Sağlık Bakanı Basem Naim A Haber’de: Güvenli diyebileceğimiz bir yer kalmadı

Son dakika haberi... Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu. Tüm gelişmeleri dün İsrail tarafından evi yıkılan eski Sağlık Bakanı Basem Naim, A Haber canlı yayınında bağlanarak anlattı. Naim, "Bombalamaları durmaksızın devam ediyor ve Gazze’de artık ne yazık ki hiç kimse için güvenli diyebileceğimiz bir yer kalmadı." dedi.

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