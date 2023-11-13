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Gazze'de İsrail katliamının 38. günü! A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 09:43
Gazze 38 gündür ateş altında. Katil İsrail'in hedefi hastaneler. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu aktardı.
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