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Gazze'de İsrail katliamı! A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 12:32
Katil İsrail hastaneyi vurdu. Kadın ve çocukların olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları bölgeden aktardı.
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