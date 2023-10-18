Gazze'de İsrail katliamı! A Haber çatışma bölgesinde

Katil İsrail hastaneyi vurdu. Kadın ve çocukların olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları bölgeden aktardı.

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