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İstanbul'da çağrı merkezi dolandırıcılığı: A Haber operasyonun detaylarına ulaştı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da çağrı merkezi dolandırıcılığı: A Haber operasyonun detaylarına ulaştı

A Haber, İstanbul'daki sahte çağrı merkezi şebekesinin çalışma yöntemlerini ortaya koyan çarpıcı görüntü ve yazışmalara ulaştı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın canlı yayında aktardığı özel detaylara göre çete, Ayazağa'daki sel felaketini yardım bahanesiyle, internetten alınan ürünleri ise sahte avukat ve haciz tehdidiyle dolandırıcılık aracına dönüştürdü. Şüphelilerin sahte avukat isimlerini aralarında paylaştığı yazışmalar, ezberletilen dolandırıcılık metinleri ve mağdurlarla kahkaha atarak alay ettikleri görüntüler deşifre oldu. 33 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

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