12 Ekim 2023, Perşembe
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Gazze’de bundan sonra ne olacak? Kara harekatı hangi noktalardan başlar?
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Bölgede bin 200’den fazla sivil can verdi. İsrail kara harekatı için henüz karar vermediğini açıkladı. Peki Gazze’de bundan sonra ne olacak? Kara harekatı hangi noktalardan başlar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirirken Batı Şeria’da bulunan Najah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman önemli açıklamalarda bulundu.