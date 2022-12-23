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Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden örnek çalışma! Yemekhanede sıfır atık

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 13:00
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi çevreci çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Öğrenci yemekhanelerindeki yemek atıkları kompost yapılarak organik gübrelere dönüştürülüyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz anlattı.
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