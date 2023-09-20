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Gaziantep'te gastronomi festivali! Gaziantep'in tescilli lezzetleri bu festivalle görücüye çıktı

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 15:02
Gaziantep'te gastronomi festivali sürüyor. Şehrin yöresel lezzetleri GastroAntep ile dünyaya açıldı. Dünyaca ünlü yerli ve yabancı şefler bu festivalde buluştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin değerlendirdi.
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Gaziantep’te gastronomi festivali!
Gaziantep'te gastronomi festivali!
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