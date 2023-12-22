23 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazi Meclis'te yeni DEM'sizlik! Hadsizliğe soyundu teröristlere özgürlük istedi
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP yeni ismiyle DEM Parti'nin skandallarını ardı arkası kesilmiyor. TBMM kürsüsünde hadsizliğe soyunan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, konuşması sırasında terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunmuştu. Bu kez de DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Gazi Meclis’te hadsizliğe soyunarak " Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yükseldağ’ı, Gülten Kışanak’ı serbest bırakacak mısınız?” ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından vatandaşlardan sosyal medyada tepki yağdı. Bir vatandaş, “Meclis’te PKK savunucusu istemiyorum” derken, her fırsatta terör örgütünün siyasi ayağı DEM Parti’nin ittifak için kapısını aşındıran CHP’nin yeni lideri Özgür Özel için “Özgür Özel’e ilet o halleder. Hain sürüsü…” ifadelerini kullandı.