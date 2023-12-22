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Gazi Meclis'te yeni DEM'sizlik! Hadsizliğe soyundu teröristlere özgürlük istedi

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Giriş: 22.12.2023 23:55
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP yeni ismiyle DEM Parti'nin skandallarını ardı arkası kesilmiyor. TBMM kürsüsünde hadsizliğe soyunan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, konuşması sırasında terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunmuştu. Bu kez de DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Gazi Meclis’te hadsizliğe soyunarak " Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yükseldağ’ı, Gülten Kışanak’ı serbest bırakacak mısınız?” ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından vatandaşlardan sosyal medyada tepki yağdı. Bir vatandaş, “Meclis’te PKK savunucusu istemiyorum” derken, her fırsatta terör örgütünün siyasi ayağı DEM Parti’nin ittifak için kapısını aşındıran CHP’nin yeni lideri Özgür Özel için “Özgür Özel’e ilet o halleder. Hain sürüsü…” ifadelerini kullandı.
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