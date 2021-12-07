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Gazi Meclis'te utandıran el hareketi! Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?

A Haber
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Giriş: 07.12.2021 09:28
CHP Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde söz aldı ve konuşması sırasında eline hakim olamayıp tüm Türkiye’yi utandıran bir harekete imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki bilinçli yapılan hareketler mi bunlar? el hareketini yaptı özür de dilemedi, amaçları ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.
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