22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazeteciler Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesini A Haber’e yorumladı

Gazeteciler Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesini A Haber’e yorumladı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2023 18:31
14-28 Mayıs seçimlerinde yenilgiyi bir kez daha gören ve büyük darbe alan CHP'de genel başkanlık savaşı iyice derinleşti. Kılıçdaroğlu istifa etmemekte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişimde ısrarcı. Seçim sonrası başlayan bu çatışmayı Ankara gazetecileri Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel, A Haber için yorumladı. Pazarcı, yaşananları 'Koltuk savaşı ve menfaat kavgası' olarak nitelerken Yiğitel ise, İmamoğlu'nu eleştirerek "Siyaset düello işidir. Değişim diyorlar ama onu da ben çok korkakça buldum" ifadeleri ile açıkladı.
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesi
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesi
Uçum’dan dijital faşizm uyarısı
Uçum’dan "dijital faşizm" uyarısı
İmamoğlu parti kurar mı?
İmamoğlu parti kurar mı?
2 terörist böyle yok edildi
2 terörist böyle yok edildi
Karşıyaka Belediyesi’nde maaş krizi!
Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi!
Kurban pazarlarında hareketlilik arttı!
Kurban pazarlarında hareketlilik arttı!
İmamoğlu’ndan ilk tepki
İmamoğlu’ndan ilk tepki
Kirada yüzde 25 sınırı 1 yıl uzatıldı
Kirada yüzde 25 sınırı 1 yıl uzatıldı
Böyle sergilendi! Tam 2 milyon değerinde
Böyle sergilendi! Tam 2 milyon değerinde
CHP’de 81 il başkanından açıklama
CHP’de 81 il başkanından açıklama
Yaralı askerden acı haber
Yaralı askerden acı haber
Rakamlarla dünyadaki göçmen dağılımı
Rakamlarla dünyadaki göçmen dağılımı
Daha Fazla Video Göster