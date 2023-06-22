22 Haziran 2023, Perşembe
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Gazeteciler Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesini A Haber’e yorumladı
14-28 Mayıs seçimlerinde yenilgiyi bir kez daha gören ve büyük darbe alan CHP'de genel başkanlık savaşı iyice derinleşti. Kılıçdaroğlu istifa etmemekte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişimde ısrarcı. Seçim sonrası başlayan bu çatışmayı Ankara gazetecileri Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel, A Haber için yorumladı. Pazarcı, yaşananları 'Koltuk savaşı ve menfaat kavgası' olarak nitelerken Yiğitel ise, İmamoğlu'nu eleştirerek "Siyaset düello işidir. Değişim diyorlar ama onu da ben çok korkakça buldum" ifadeleri ile açıkladı.