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Gazeteciden SKY News’e insanlık dersi! Yara Eid: Filistinliler durdur yere ölmedi! Bu soykırımın kurbanı oldular

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 11:57
Filistinli gazeteci Yara Eid, İngiliz SKY NEws kanalında katıldığı bir programda sunucuya tepki gösterdi. Katil İsrailliler için "öldürüldü" Filistinliler için "öldü" diyen sunucuya bakın nasıl insanlık dersi verdi.
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