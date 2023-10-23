Gazeteciden SKY News’e insanlık dersi! Yara Eid: Filistinliler durdur yere ölmedi! Bu soykırımın kurbanı oldular

Filistinli gazeteci Yara Eid, İngiliz SKY NEws kanalında katıldığı bir programda sunucuya tepki gösterdi. Katil İsrailliler için "öldürüldü" Filistinliler için "öldü" diyen sunucuya bakın nasıl insanlık dersi verdi.

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