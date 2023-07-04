Gayrimenkul satışında yeni dönem! Alım-satım işlemleri bugünden itibaren noterlerde de yapılacak

Gayrimenkul satışında noterlerden işlemler bugün itibarıyla başladı. A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, “Satıcının noterliğe başvurusu alınacak. Türkiye Noterler Birliği sistemi üzerinden randevu alınacak. Noterler tapu kayıtlarında herhangi bir kısıtlama olup olmadığını satıcının malik olup olmadığını araştıracağız ve hepsi tamamlandıktan sonra işlem başlayacak. Tapu harcı ve diğer giderlerin ödenmesi için bir mesaj gönderilecek. Burada vatandaşlar tapu harcı ve noter masrafını yatırdıktan sonra satış işlemlerinin tamamlanması için süreç devam edecek. Burada imzalanan satış sözleşmesi elektronik sistemle Tapu Müdürlüğüne gönderilecek.” dedi.

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