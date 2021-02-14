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Gara’ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 09:18
Güncelleme:14.02.2021 11:58
Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. 3’ü sözde üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara Bölgesi kontrol altına alındı. Peki Gara’ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan A Haber'de anlattı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. 3'ü sözde üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara Bölgesi kontrol altına alındı. Peki Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan A Haber'de anlattı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu.

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Arslan, "130 bin kişilik bir güçten bahsediyoruz. Bunlar tamamıyla ABD'den gelecek olan desteklere bel bağlamış durumdalar." dedi. Arslan, "Türkiye bu işi yapabileceğini dosta düşmana göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜ"

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "PKK'nın insanlık suçu işleyen terör örgütü, eli kanlı katiller sürüsü olduğunun ispatıdır!" şeklinde konuştu.

Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: PKKnın eli kanlı katiller sürüsü olduğunun ispatıdır PENÇE KARTAL-2 HAREKATI TAMAMLANDI! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR: PKK'NIN ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜ OLDUĞUNUN İSPATIDIR

Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu da operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "TSK tam merkezde bulunan, stratejik öneme sahip, arazi şartları zor olan Gara'da önemli bir harekat yaptı" dedi.

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