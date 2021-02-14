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Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: PKK'nın eli kanlı katiller sürüsü olduğunun ispatıdır

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 09:28
Güncelleme:14.02.2021 09:38
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi.

"ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜ"

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "PKK'nın insanlık suçu işleyen terör örgütü, eli kanlı katiller sürüsü olduğunun ispatıdır!" şeklinde konuştu.

Son dakika: Kandile operasyon olur mu? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: KANDİL'E OPERASYON OLUR MU? TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR A HABER'DE YANITLADI
Son dakika: PKK/YPGnin lojistik sorumlusu İbrahim Parım yakalandı! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi SON DAKİKA: PKK/YPG'NİN LOJİSTİK SORUMLUSU İBRAHİM PARIM YAKALANDI! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR DEĞERLENDİRDİ
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