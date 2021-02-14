Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi.

"ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜ"

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "PKK'nın insanlık suçu işleyen terör örgütü, eli kanlı katiller sürüsü olduğunun ispatıdır!" şeklinde konuştu.