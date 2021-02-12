Son dakika haberi | MSB: Irak'ta düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 37 PKK'lı öldürüldü

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu." denildi.