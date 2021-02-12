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Son dakika haberi | MSB: Irak'ta düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 37 PKK'lı öldürüldü

haberi... 'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu." denildi.

MSB: Irakta düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatında 37 PKKlı öldürüldü MSB: IRAK'TA DÜZENLENEN PENÇE KARTAL-2 HAREKATI'NDA 37 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

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