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Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı! Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 09:22
Güncelleme:14.02.2021 09:46
Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. 3’ü sözde üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara Bölgesi kontrol altına alındı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "TSK tam merkezde bulunan, stratejik öneme sahip, arazi şartları zor olan Gara’da önemli bir harekat yaptı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. 3'ü sözde üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara Bölgesi kontrol altına alındı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "TSK tam merkezde bulunan, stratejik öneme sahip, arazi şartları zor olan Gara'da önemli bir harekat yaptı" ifadelerini kullandı.

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