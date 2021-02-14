Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı! Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. 3’ü sözde üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara Bölgesi kontrol altına alındı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "TSK tam merkezde bulunan, stratejik öneme sahip, arazi şartları zor olan Gara’da önemli bir harekat yaptı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. 3'ü sözde üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara Bölgesi kontrol altına alındı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "TSK tam merkezde bulunan, stratejik öneme sahip, arazi şartları zor olan Gara'da önemli bir harekat yaptı" ifadelerini kullandı.