13 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla devam ediyor! 33 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Bakanlığından Kuzey 'ta bölgesine 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirterek, "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla devam ediyor! 33 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

Kuzeyinde bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan "Pençe Kartal-2 Harekatı" planlandığı şekilde devam etmektedir.

Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla devam ediyor! 33 terörist etkisiz hale getirildi PENÇE KARTAL-2 HAREKATI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR! 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir.

40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev almıştır.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir.

İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

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