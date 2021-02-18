Gara'da neler yaşandı? Harekat nasıl yapıldı? Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık A Haber'de anlattı

Eski Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Gara operasyonunun perde arkasını A Haber’de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında anlattı. Işık, 1997 yılında PKK terör örgütünün 50 Peşmerge'yi kaçırdığını ve Dohuk'ta tuttuğunu, görev yaptığı dönemde bu Peşmergeleri terör örgütü PKK'nın elinden nasıl kurtardıklarını anlattı ve Gara Dağı bölgesinin ne kadar zorlu bir arazi yapısına sahip olduğuna dikkat çekti.

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