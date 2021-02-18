19 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gara'da neler yaşandı? Harekat nasıl yapıldı? Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık A Haber'de anlattı

Gara'da neler yaşandı? Harekat nasıl yapıldı? Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık A Haber'de anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2021 22:58
Güncelleme:19.02.2021 17:02
Eski Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Gara operasyonunun perde arkasını A Haber’de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında anlattı. Işık, 1997 yılında PKK terör örgütünün 50 Peşmerge'yi kaçırdığını ve Dohuk'ta tuttuğunu, görev yaptığı dönemde bu Peşmergeleri terör örgütü PKK'nın elinden nasıl kurtardıklarını anlattı ve Gara Dağı bölgesinin ne kadar zorlu bir arazi yapısına sahip olduğuna dikkat çekti.
TSK Gara harekatıyla dünyaya ne mesaj veriyor? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurtdan A Habere önemli açıklamalar TSK GARA HAREKATIYLA DÜNYAYA NE MESAJ VERİYOR? EMEKLİ TUĞGENERAL İHSAN BAŞBOZKURT'DAN A HABER'E ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Emekli İstihbarat Albay Başbuğ’dan Gara harekatı değerlendirmesi! ‘’Bundan sonra yapılması gereken Kandil ve Sincar…’’ EMEKLİ İSTİHBARAT ALBAY BAŞBUĞ'DAN GARA HAREKATI DEĞERLENDİRMESİ! ''BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN KANDİL VE SİNCAR…''
Bakan Soylu dün açıklamıştı! Gara şehidinin babası: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum oğlum kafasından vurulmuştu BAKAN SOYLU DÜN AÇIKLAMIŞTI! GARA ŞEHİDİNİN BABASI: YURT DIŞINDAN ARAYAN ALÇAKLARA KANMIYORUM OĞLUM KAFASINDAN VURULMUŞTU
PORTRE | Gara şehidi Polis Sedat Yabalak kimdir? PORTRE | GARA ŞEHİDİ POLİS SEDAT YABALAK KİMDİR?
Millet İttifakında Gara krizi! İYİ Parti ile HDP arasında kılıçlar çekildi MİLLET İTTİFAKI'NDA "GARA" KRİZİ! İYİ PARTİ İLE HDP ARASINDA KILIÇLAR ÇEKİLDİ
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Gara açıklaması SON DAKİKA: MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN GARA AÇIKLAMASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'yi krize sürükleyen siyasi kavga!
Türkiye'yi krize sürükleyen siyasi kavga!
Yıllardır Meclis’te tiyatro oynanıyor!
"Yıllardır Meclis’te tiyatro oynanıyor!"
HDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor!
HDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki!
FETÖ'nün Karlov suikastı
FETÖ'nün Karlov suikastı
CHP’li belediyelerde grev şoku! Bu yazıyı astılar
CHP’li belediyelerde grev şoku! Bu yazıyı astılar
Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz
Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz
Ankara'dan flaş F-35 hamlesi!
Ankara'dan flaş F-35 hamlesi!
Bakan Akar'dan Gara mesajı
Bakan Akar'dan "Gara" mesajı
Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz! Detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz! Detayları ortaya çıktı
Kumpastan CHP imamı çıktı
Kumpastan CHP imamı çıktı
Terör nasıl besleniyor?
Terör nasıl besleniyor?
Daha Fazla Video Göster