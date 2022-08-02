02 Ağustos 2022, Salı
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Gara'da 2 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklamasına göre; Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
Twitter adresinden bilgilendireme yapan MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.