Gara şehitleri unutulmadı | Sedat Yabalak'ın şehadetinin 1. Yılı

Bundan 1 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlediği operasyonla Irak’ın kuzeyindeki Gara'da terör hedeflerini yerle bir etti. Harekat nedeni ile PKK’lı teröristler ise daha önceden alıkoydukları 13 sivili şehit etti. O gün şehadet şerbetini içenlerden biri de polis memuru 35 yaşındaki Sedat Yabalak. A Haber Yabalak'ın annesinin yaşadığı eve konuk oldu.