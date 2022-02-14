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Gara şehitleri unutulmadı | Sedat Yabalak'ın şehadetinin 1. Yılı

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Giriş: 14.02.2022 16:51
Bundan 1 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlediği operasyonla Irak’ın kuzeyindeki Gara'da terör hedeflerini yerle bir etti. Harekat nedeni ile PKK’lı teröristler ise daha önceden alıkoydukları 13 sivili şehit etti. O gün şehadet şerbetini içenlerden biri de polis memuru 35 yaşındaki Sedat Yabalak. A Haber Yabalak'ın annesinin yaşadığı eve konuk oldu.
Sedat Yabalak’ın şehadetinin 1. Yılı
Sedat Yabalak'ın şehadetinin 1. Yılı
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