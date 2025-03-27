Gaffar Yakınca’dan polisleri hedef alan pankarta ilişkin ayar niteliğinde sözler!

Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber ekranlarında katıldığı programda polis memurlarını hedef alarak pankart açan vandallara sert sözlerle tepki gösterdi. Yakınca "Okumasaydın polis olmazdın" sözlerine "Merdiven altı üniversitelerde kıytırık bölümlerde okuyup kendinizi entelektüel mi zannediyorsunuz? Cahil cühela takımı! Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyorsunuz!" ifadelerini kullandı.