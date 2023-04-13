Fransız vekillerden bir skandal daha! Bu kez PKK/YPG elebaşlarını ağırladılar

Suriye'de hem PKK hem de DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransa yeni bir skandala daha imza attı. Fransa Parlamentosu üyelerinin geçtiğimiz ay PKK üyelerini ağırlamasının yankıları sürerken, bu sefer iktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı. Terör örgütü PKK'nın 15 Nisan'da Almanya'da geniş katılımlı eyleme hazırlığında olduğu belirtildi.

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