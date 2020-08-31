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Fransa’dan Yunanistan’a “hibe” 8 savaş uçağı! A Haber'de flaş açıklama: Fransa çalıyor, Yunanistan oynuyor!

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Giriş: 31.08.2020 09:26
Güncelleme:31.08.2020 09:31
Fransa’da Doğu Akdeniz’de kaos peşinde ve bunun için her yolu deniyor. Son olarak Yunan basını dikkat çekici bir habere yer verdi. Haberde Fransa Yunanistan’a 8 adet savaş uçağı hibe edecek ifadeleri yer aldı. Haberin detayında Atina yönetiminin Fransa’dan 18 adet savaş uçağı alacağı öne sürüldü. Söz konusu 18 uçaktan 8’inin Fransa tarafından Yunanistan’a hibe edeceği duyuruldu. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Fransa çalıyor, Yunanistan oynuyor" ifadelerini kullanarak, "Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır" dedi.

Fransa'da Doğu Akdeniz'de kaos peşinde ve bunun için her yolu deniyor. Son olarak Yunan basını dikkat çekici bir habere yer verdi. Haberde Fransa Yunanistan'a 8 adet savaş uçağı hibe edecek ifadeleri yer aldı. Haberin detayında Atina yönetiminin Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alacağı öne sürüldü. Söz konusu 18 uçaktan 8'inin Fransa tarafından Yunanistan'a hibe edeceği duyuruldu.

BÜTÜN OYUNUN ARKASINDA SİYONİST YAPI VAR

Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Kuklacı ve kuklalar var. İşte kukla ortada Yunanistan. Kuklacı ortada o görüntüleri servis eden Fransa. Ama bütün bu oyunun arkasında Siyonist yapı olduğunu bilmekte büyük bir fayda var." dedi.

O ADAYI ETKİSİZ HALE GETİRMEK DAKİKALAR ALIR

Başbuğ, "AFP yani Fransız resmi haber ajansının dünyaya servis etmiş olduğu haberde oyunu çok net görebiliyorsunuz. Fransa çalıyor, Yunanistan oynuyor. Meis Adasına çıkarmış olduğu askerlerde göstermelik sembolik ve Türkiye'yi kışkırtmak ve tahrik için yapmış olduğu bir hareket. O adanın tamamına asker doldursa Yunanistan Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır." şeklinde konuştu.

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