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Son dakika: Yunanistan rahat durmuyor! Yunan Bakan'dan skandal açıklama!

Son dakika haberi... Nikos Dendias, gerginliğin dinmesine katkıda bulunmayan açıklamalar yaptı. Bakan, Rum yönetimi ile de deniz yetki sınırlarını belirleyeceklerini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: Yunanistan rahat durmuyor! Yunan Bakan'dan skandal açıklama!

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias haftalık "Real News" gazetesindeki demecinde "Yunanistan'ın zaman içinde ve elverişli şartlar oluştuğunda, Kıbrıs Rum yönetimi ile de deniz yetki sınırlarını belirleyeceğini" söyledi. Ayrıca, "Libya parlamentosu hazır olduğunu bildirdi. Libya ile de görüşmeler yapacağız" dedi.

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MUHALEFET ELEŞTİRDİ

Hürriyet'in haberine göre; Buna karşın ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili ve Dışişleri eski Bakanı Yorgo Katrugalos aynı gazetedeki demecinde, Yunan hükümetinin, Mısır ile imzaladığı deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşmaya Türkiye'nin bu kadar tepki göstereceğini hesaplamadığını vurguladı. Katrugalos, "SYRİZA iktidarı döneminde hem egemenlik haklarımızı korumuş, hem de Türkiye ile diyaloğu canlı tutmuştuk. Dönemin Başbakanı Aleksis Çipras dört defa Türkiye'ye gitmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atina'yı ziyaret etmişti" şeklinde konuştu. Öte yandan, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile genişletmesi ile ilgili Yunan medyasında birbirinden farklı şu yorumlar dikkat çekti:

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Kathimerini: "Miçotakis, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde, Ege adaları ve Girit'e çok yakın mesafelerde yeni arama çalışmaları ilan etmesi halinde Atina'nın nasıl tepki göstereceğinin sinyalini verdi."

Proto Thmea: "Miçotakis, İyon Denizi'nde 12 mil ilan ederken, Türkiye'nin tepki göstermesine itina ederek dikkatli davrandı. Türkiye'ye 'İşi uç noktalara götürmemek niyetinde olduğu' mesajını verdi."

Dokumento: "Miçotakis, İyon Denizi'nde 12 mil ilan etmekle, Türkiye'nin 'Ege'nin özellik arz eden bir denizdir' tezini de kabul etmiş oldu. Böyle bir şeyin iç politikada yaratabileceği tepkileri düşünerek 'kara sularını genişletme hakkını, gelecekte diğer deniz alanları için kullanabileceğini' söyledi."

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