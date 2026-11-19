Tüfeği temizlerken dehşeti yaşadı! Kazara kendisini vuran gencin durumu ağır

Malatya'nın Başharık Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, S.Ö., evde dedesine ait eski tüfeği temizlediği sırada iddiaya göre kazara kendisini vurdu. Yaralı hâlde sokağa inerek komşularından yardım isteyen S.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan S.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.