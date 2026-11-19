Trump, Putin ve Şi'den "barış bildirisi"! Nükleer savaş için ortak mesaj: Asla kazanılamaz

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Şencen kentinde bir araya geldi. Üçlü görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla başlatılmaması gerektiği vurgulandı. Liderler, nükleer risklerin ve yayılmanın azaltılması için diyalog sözü verirken, Birleşmiş Milletler'in küresel sorunlara daha etkin yanıt verebilmesi amacıyla reform yapılması taahhüdünde de bulundu.