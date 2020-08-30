30 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AFP: Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı

AFP: Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı

Doğu Akdeniz’de askeri ve siyasi gerilim had safhayken Yunanistan’dan yeni bir provokasyon daha geldi. Fransız haber ajansı AFP, Yunan ordusunun, Türkiye’ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis Adası’na asker konuşlandırdığını aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
ABONE OL
AFP: Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı

Atina hükümeti, Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin bölgedeki barışçıl çalışmalarına karşı Atina hükümeti her gün yeni bir tahrik peşinde koşuyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Yunanistan, Türkiye'ye 2 km uzaklıkta yer alan Meis Adası'na asker konuşlandırdı.

Yunanistan'ın, turist taşıyan yolcu gemileri ile asker sevkiyatı yaptığı görüntüler, uluslararası AFP ajansı tarafından servis edildi.

Uluslararası hukuka göre ise Meis Adası'nın Silahlandırılması yasak.

Yunanistan'ın söz konusu adımları, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşmaları'nın ihlali anlamına geliyor.

Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana Akdeniz'deki adaları silahlandırmaya devam ediyor.

AFP: Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı AFP: YUNANİSTAN MEİS ADASI'NA ASKER KONUŞLANDIRDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA