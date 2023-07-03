Fransa’da olaylar nereye evrilir? İsyanın perde arkasında ne var?

Fransa’da 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M.’nin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar 6. gününde devam ediyor. Ülke genelinde binlerce gözaltı yapılırken çok sayıda kamu binası ve arabalar ateşe verildi. Çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Peki Fransa’da neler oluyor? Macron olayları bastırmak için hangi hamleleri yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Jane ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.

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