03 Temmuz 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransa’da olaylar nereye evrilir? İsyanın perde arkasında ne var?
Fransa’da 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M.’nin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar 6. gününde devam ediyor. Ülke genelinde binlerce gözaltı yapılırken çok sayıda kamu binası ve arabalar ateşe verildi. Çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Peki Fransa’da neler oluyor? Macron olayları bastırmak için hangi hamleleri yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Jane ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.