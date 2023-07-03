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Fransa’da olaylar nereye evrilir? İsyanın perde arkasında ne var?

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 13:01
Fransa’da 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M.’nin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar 6. gününde devam ediyor. Ülke genelinde binlerce gözaltı yapılırken çok sayıda kamu binası ve arabalar ateşe verildi. Çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Peki Fransa’da neler oluyor? Macron olayları bastırmak için hangi hamleleri yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Jane ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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