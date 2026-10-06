Fransa'da lise protestoları büyüyor: 5 binden fazla gözaltı, 190 öğrenci yaralı

Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı. Paris ve Strazburg başta olmak üzere birçok kentte göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, en az 190 öğrencinin yaralandığı ve 5 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Göstericiler eğitimdeki kapasite ve öğretmen yetersizliği ile “Parcoursup” sistemine tepki gösterirken, 3 bin kişinin mahkemeye sevk edilmesinin beklendiği belirtildi. A Haber muhabiri Ömer Aydın, sahadan son gelişmeleri aktardı.