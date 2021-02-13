Fransa’da İslamofobi salgını! Bu salgın neden destek görüyor ve arka planında ne var?

İslamofobi Avrupa'da özellikle de Fransa'da hızla yayılıyor bu salgın. Durdurulamıyor. Kimse de durdurmak istemiyor aslında. Macron yönetiminin son aylardaki İslam karşıtı tavrı, Müslümanlara ve camilere yönelik saldırıların artmasına neden oldu. Fransa'da 2020 yılında İslam karşıtı saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi. Fransa'da İslamofobi nasıl yayıldı? İslam karşıtlığının arka planında neler var? Avrupa'lı liderler neden İslam karşıtlığı yapıyor? Cevabı basit elbette. "koltuklarını korumak istiyorlar." İşte konuyla ilgili A Haber’in hazırladığı analiz haber…