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Fransa Mali'de darbe mi yapıyor?

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Giriş: 18.08.2020 16:26
Güncelleme:18.08.2020 16:34
Son dakika haberi... Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu. Darbe girişimini Fransa mı yapıyor? Mali'de neler yaşanıyor? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, Mali’de gerçekleşen askeri darbe girişimi ile ilgili detayları anlattı. Sali, "Halk Fransız yanlısı mevcut yönetime karşı zaten uzundur sokaklardaydı isyan vardı Mali sokaklarında. Fransa’nın Afrika’daki sömürge sistemini istemeyen halk ayaklanmıştı." dedi.

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu. Darbe girişimini Fransa mı yapıyor? Mali'de neler yaşanıyor? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, Mali'de gerçekleşen askeri darbe girişimi ile ilgili detayları anlattı.

Sali, "Mali'den gelen bilgiler şu anda tam net değil. Halk Fransız yanlısı mevcut yönetime karşı zaten uzundur sokaklardaydı isyan vardı Mali sokaklarında. Fransa'nın Afrika'daki sömürge sistemini istemeyen halk ayaklanmıştı. Bu Fransız karşıtlarını bastırmak için bu sefer ordu içindeki Fransız yanlıları şiddet kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Malide askeri darbe girişimi! Malide neler yaşanıyor? Canlı yayında anlattı MALİ'DE ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ! MALİ'DE NELER YAŞANIYOR?

Batı yine darbe peşinde! Malideki darbe girişiminde Fransanın rolü ne? Mesut Hakkın Caşın A Haberde anlattı MALİ'DEKİ DARBE GİRİŞİMİNDE FRANSA'NIN ROLÜ NE? MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE ANLATTI

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