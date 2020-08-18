Fransa Mali'de darbe mi yapıyor?

Son dakika haberi... Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu. Darbe girişimini Fransa mı yapıyor? Mali'de neler yaşanıyor? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, Mali’de gerçekleşen askeri darbe girişimi ile ilgili detayları anlattı. Sali, "Halk Fransız yanlısı mevcut yönetime karşı zaten uzundur sokaklardaydı isyan vardı Mali sokaklarında. Fransa’nın Afrika’daki sömürge sistemini istemeyen halk ayaklanmıştı." dedi.

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu. Darbe girişimini Fransa mı yapıyor? Mali'de neler yaşanıyor? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, Mali'de gerçekleşen askeri darbe girişimi ile ilgili detayları anlattı.

Sali, "Mali'den gelen bilgiler şu anda tam net değil. Halk Fransız yanlısı mevcut yönetime karşı zaten uzundur sokaklardaydı isyan vardı Mali sokaklarında. Fransa'nın Afrika'daki sömürge sistemini istemeyen halk ayaklanmıştı. Bu Fransız karşıtlarını bastırmak için bu sefer ordu içindeki Fransız yanlıları şiddet kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.