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Batı yine darbe peşinde! Mali'deki darbe girişiminde Fransa'nın rolü ne? Mesut Hakkı Caşın A Haber'de anlattı
Son dakika haberleri... Afrika ülkelerini sömürmeye yıllardır sürdüren Fransa, Mali'deki otoritesi son günlerde zayıfladı. Yaşanan bu gelişme "Mali'de yaşanan darbe girişiminin arkasında Fransa mı var?" sorusunu getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Mali'de yaşanan darbe girişimini perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.