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Son dakika: Mali'de askeri darbe girişimi! Mali'de neler yaşanıyor? Canlı yayında anlattı

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Giriş: 18.08.2020 16:14
Son dakika haberi... Mali'de askeri darbe girişimi! Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu. Detayları A Haber dış haberler şefi Felemez Doğan, canlı yayında aktardı. Son dakika haberi... Mali'de askeri darbe girişimi! Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu. Detayları A Haber dış haberler şefi Felemez Doğan, canlı yayında aktardı.
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