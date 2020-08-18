Son dakika: Mali'de askeri darbe girişimi! Mali'de neler yaşanıyor? Canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Mali'de askeri darbe girişimi! Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu. Detayları A Haber dış haberler şefi Felemez Doğan, canlı yayında aktardı. Son dakika haberi... Mali'de askeri darbe girişimi! Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu. Detayları A Haber dış haberler şefi Felemez Doğan, canlı yayında aktardı.