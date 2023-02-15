FOX TV'de muhafazakar vakıf ve dernekler hedef alındı! Murat Yetkin İslami camiaların deprem bölgelerinde olmadığı yalanını savurdu

FOX TV'de Doğan Şentürk'ün sunduğu Orta Sayfa programında, depremde enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede bulunan muhafazakar camianın gönüllü arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Gazeteci Murat Yetkin, her gün tüm televizyon kanallarında görünen ve ajansların geçtiği binlerce fotoğraf olmasına rağmen, İslami camianın afet yerlerinde olmadığı iftirasını attı. Nefretini canlı yayında yalanlarıyla ve duygu sömürüsü ifadeleriyle süsleyen Yetkin "Hani hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerde onlar. Biri işin ucundan tutamazlar mı! Tutamazlar mı soruyorum ya!" ifadelerini kullandı.