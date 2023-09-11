11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FOX TV yine bir programda soru sorma kisvesi altında, taciz haberciliğine imza attı

FOX TV yine bir programda soru sorma kisvesi altında, taciz haberciliğine imza attı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2023 15:08
FOX TV muhabiri, daha önce eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i canlı yayın esnasında taciz ederek sorduğu soruyu 9 ay sonra bu kez Hatay’da eğitim öğretim yılı açılışında depremzede öğrencilerle sohbet eden yeni Bakan Yusuf Tekin’in sohbetini bölerek sormak istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FOX TV yine taciz haberciliğine imza attı
FOX TV yine taciz haberciliğine imza attı
Köy okullarında ilk ders zili çaldı!
Köy okullarında ilk ders zili çaldı!
Fransa’da yaralanan Türk genci yurda getirildi!
Fransa’da yaralanan Türk genci yurda getirildi!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Konut fiyatlarının düşüşü için yeni formüller!
Konut fiyatlarının düşüşü için yeni formüller!
Muğla’da 41 FETÖ’cü yakalandı
Muğla'da 41 FETÖ'cü yakalandı
CHP’nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor
CHP'nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor
Ulaşımda yürümeyen merdivenler!
Ulaşımda yürümeyen merdivenler!
Hudutlarda 12 kişi yakalandı!
Hudutlarda 12 kişi yakalandı!
Kutlu zafere giden yol!
Kutlu zafere giden yol!
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Bakan Fidan Kazakistan’da
Bakan Fidan Kazakistan'da
Daha Fazla Video Göster