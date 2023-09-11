FOX TV yine bir programda soru sorma kisvesi altında, taciz haberciliğine imza attı

FOX TV muhabiri, daha önce eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i canlı yayın esnasında taciz ederek sorduğu soruyu 9 ay sonra bu kez Hatay’da eğitim öğretim yılı açılışında depremzede öğrencilerle sohbet eden yeni Bakan Yusuf Tekin’in sohbetini bölerek sormak istedi.

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