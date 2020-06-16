FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya doğru söylüyor: Kadına el kaldıran şerefsizdir | Video

FOX TV'nin haber sunucu İsmail Küçükkaya, "Kadına el kaldıran şerefsizdir" diyerek akıl verirken, kendi eşine uyguladığı şiddet gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Eda Demirci, katıldığı bir yayında eski eşi Küçükkaya tarafından kendisine yaşatılan dehşet anlarını anlatmıştı. FOX’un dayakçı sunucusu dövdüğü eski eşi Demirci’ye, “550 bin lira tazminat verdim. Sussun!” tehditlerini savurmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerin odağındaki Küçükkaya’nın kadına şiddete karşı olduğunu beyan edip şov yaptığı görüntüleri buldu. Twitter’da #FOXTVboykot etiketi açan kullanıcılar, Amerikan kanalından Küçükkaya'yı kovmasını istedi.

FOX TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın eşine dayak skandalı gündemi meşgul ediyor. İktidarı devamlı kötüleyip muhalif seçmene oynayan Küçükkaya'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Toplumu kutuplaştıran yayınlar yapan Küçükkaya'nın belirli bir siyasi amaç uğruna devletimizi medya üzerinden zaafa uğratmak istediği biliniyor.

FOX BOYKOT EDİLİYOR

Küçükkaya, FOX TV'de kendi programında "Kadına el kaldıran şerefsizdir." dediği görüntüleri paylaşan vatandaşlar, Amerikan kanalı FOX TV'yi boykot ediyor. Küçükkaya'nın kadına şiddete karşı samimiyetsiz ve şovenist videosu paylaşılarak kadına şiddete karşı #FOXTVboykot etiketi altında binlerce yorum yazıldı. CHP'lilerin kadına şiddete karşı sessizliğine karşı tepki gösteren vatandaşlar bu iki yüzlülüğe ateş püskürdü.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İNKÂR ETTİ

Küçükkaya, hakkındaki dayak iddialarını inkar etti ve "Bunlar asılsız iddialar. Ortada bir şiddet olmadığı için haliyle delil de yok. Tamamen şahsıma yönelik bir karalama" dedi.