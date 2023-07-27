Fondaş medyasının önde gelen ismi Ruşen Çakır'dan CHP itirafı: Para aldık

CHP ile parti medyası, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yandaşları olarak ortadan ikiye bölündü. İl ilçe teşkilatlarında çoğunluğu ele geçirme mücadelesi veren İmamoğlu, medya desteğini de arkasına alarak Kılıçdaroğlu'nu CHP tarihinden silme harekatına başladı. CHP lideri ise elindeki kartları açık oynayarak İBB Başkanı ve ekibinde derin bir yara açtı. "İmamoğlu medyasına" operasyon başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye verilen desteği kesti. Muhalif medyada "sıra bana gelir" korkusuyla ODA TV ve Sözcü'den panik açıklamaları gelirken, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır da bir itirafta bulundu. Gazetecilik etiğini "parayla" tartan Çakır, yaptığı itirafla ikiyüzlü meslek tutumunu gözler önüne serdi.