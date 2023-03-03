Fondaş medya İYİ Parti'ye savaş açtı! CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan İYİ Parti'li Poyraz'a eleştiri yağmuru

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken bugün yaşanan olaylar sonrası Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi hiç olmadığı kadar derinleşmiş gibi gözükürken CHP ve İYİ Partili isimler arasında sözlü ve yazılı savaş başladı. İYİ Partili isimler üst üste yaptıklarını paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ederken CHP destekçisi medyada da hareketlilik sürüyor. Son olarak Meral Akşener hakkında "AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye edecek" ifadelerini kullanan CHP destekçisi Merdan Yanardağ'a İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan yanıt geldi. Poyraz "Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz" ifadelerini kullanırken Yanardağ bu paylaşım sonrası canlı yayında Poyraz'ı topa tuttu. İşte yaşananlar...