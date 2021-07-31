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Fondaş medya görev başında! Bakın Konya'daki katliamı nasıl gördüler?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.07.2021 03:28
Güncelleme:31.07.2021 03:28
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamla ilgili ABD'li bir vakıf tarafından fonlandığı ortaya çıkan medya kuruluşları nasıl gördü? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, fondaş medyanın olayları ülkedeki birlik ve beraberliği bozacak şekilde yorumlamasına tepki gösterdi. Övür, "Fonlanan medya organlarının hiçbirisi Suriye'de PKK/PYD hattına ABD'nin binlerce TIR silah vermesini tek kelime sorgulamış değiller. Hepsi de solcu diye geçinirler ve hiçbirisi de emparyalizmin bir örgütü silahlandırmasına karşın tek kelime etmemişlerdir. İşte fonun ne işe yaradığını görün" ifadelerini kullandı.

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