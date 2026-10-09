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Fon soruşturmasına ilişkin A Haber’de çarpıcı analiz: Erdoğan’dan usulsüzlüklere karşı net talimat! “Derhal istifa etsin”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasına ilişkin A Haber’de çarpıcı analiz: Erdoğan’dan usulsüzlüklere karşı net talimat! “Derhal istifa etsin”

Ankara kulisleri sıcak gelişmelerle hareketlenirken, A Haber’de konuşan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın usulsüzlüklere karşı tutumuna ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Selvi, Bakanlık, milletvekilliği ve iki kez Genel Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim için Erdoğan’ın aynı gece “Görevlerinden ve partiden derhal istifa etsin” talimatı verdiğini açıkladı.

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