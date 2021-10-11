Fırat Kalkanı bölgesinde Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.

"İKİ ŞEHİDİNİZ VAR"

Bu haberden sonra yeni bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

BAKANLIKTAN YAPILAN İLK AÇIKLAMA



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldığı belirtilerek, "Saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, genel müdürlüğün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, "Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin, Suriye Görev Gücü kapsamında 10 Ekim 2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Herekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT POLİS ŞAHİN'İN BABA EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapılan saldırıda şehit olan Cihat Şahin'in Elazığ'daki Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta yaşayan anne ve babası ile yakınlarına acı haber verildi.

Elazığ Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu ve Recep Gündüz baba evine gelerek, şehidin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehit Şahin'in baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrağı asıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimiz Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



