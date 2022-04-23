23 Nisan 2022, Cumartesi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 50 terörist öldürüldü! Operasyondan yeni görüntü
Son dakika haberine göre Suriye'de teröre ağır darbe indirildi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 50 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu “Şehitlerimizi kanı yerde kalmadı” diyerek duyurdu. Operasyona ilişkin görüntülerde ortaya çıktı. İşte hainlerin yok edildiği anlar…