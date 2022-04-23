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Fırat Kalkanı bölgesinde 50 terörist öldürüldü! Operasyondan yeni görüntü

A Haber
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Giriş: 23.04.2022 15:27
Son dakika haberine göre Suriye'de teröre ağır darbe indirildi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 50 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu “Şehitlerimizi kanı yerde kalmadı” diyerek duyurdu. Operasyona ilişkin görüntülerde ortaya çıktı. İşte hainlerin yok edildiği anlar…
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