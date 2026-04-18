Firari Umut Altaş'ın abisi konuştu: Kardeşim "Gülistan'ı Türkay vurdu" dedi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yer yerinden oynadı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, dosyaya giren şok görüntülerde firari şüpheli Umut A.'nın ağabeyi Sidar Altaş, cinayetin işlendiğine dair dehşet verici detayları itiraf etti. "Hamile kaldı, kafasına sıktım" sözlerinin damga vurduğu o karanlık diyaloglar, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.