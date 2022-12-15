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Firari Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Giriş: 15.12.2022 15:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Soruşturmada firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Hazinedar, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
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