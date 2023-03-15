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Finlandiya’nın NATO üyeliği! Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 14:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili olarak "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız." dedi. "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusunu da cevaplayan Erdoğan, "Takip edeceksiniz, duyacaksınız." dedi
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