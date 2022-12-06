Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen Türkiye'ye geliyor! Bakan Akar ile bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek. Bakan Akar, görüşmeyle ilgili, "Birden fazla terör örgütüyle mücadele eden tek ülke Türkiye. İsveç ve Finlandiya taahhütleri yerine getirmeli." dedi.