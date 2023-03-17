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Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da

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Giriş: 17.03.2023 15:01
Güncelleme:17.03.2023 15:02
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
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