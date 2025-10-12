Filistinliler geri dönüyor! Katil İsrail’in Gazze’ye attığı bildiriler gündem oldu .

12 Ekim 2025, Pazar

Gazze’de ateşkesin ilanının ardından bugün itibariyle topraklarını terk etmeyerek merkeze doğru ilerleyen Filistinlilerin sayısı 500 bine ulaşmış durum. Geçtiğimiz aylarda katil İsrail işgal güçleri tarafından uçaklarla Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin üzerine yağdırılan bildirinin görüntüleri paylaşıldı. Canlı yayına Kudüs’ten bağlanan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, A Haber ekranlarında "Kuzey bölgeyi terk edin, güneye gidin” talimatının yazılı olduğu kağıdı gösterdi. Kurşun, aynı zamanda en alt kısımda yer alan telefon numaraların gizemini de bir bir açıkladı.
