Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman: Bu bir kurtuluş savaşıdır

İslam dünyasının en acı gecesi yaşandı. Katliamcı terör devleti İsrail, hastaneyi vurdu. En az 500 kişi hayatını kaybetti. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman, A Haber'de son durumu anlattı. Osman, "Bir katliam bir vahşet. Bu bir kurtuluş savaşıdır bir kurtuluşun ayak izleridir" dedi.

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